В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
42 минуты назад

В Санкт-Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту

ТАСС

Профессиональные петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, погибшие от взрыва на Крымском мосту 8 октября, были известны любителям истории. Об этом говорится в сообщении с соболезнованиями, опубликованном в понедельник на странице городского комитета по развитию туризма в "ВКонтакте".

В Санкт-Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября. Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории - проводили экскурсии на английском и русском языках, вели <…> блог "HedgehogTB" ("ЕжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге. Авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что экскурсанты, зрители и все, кто знал Эдуарда Чучакина и Зою Софронову, "будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать <...> город".

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители