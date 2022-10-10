В Санкт-Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту

"Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября. Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории - проводили экскурсии на английском и русском языках, вели <…> блог "HedgehogTB" ("ЕжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге. Авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд", - сказано в сообщении.