В Санкт-Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту

Профессиональные петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, погибшие от взрыва на Крымском мосту 8 октября, были известны любителям истории. Об этом говорится в сообщении с соболезнованиями, опубликованном в понедельник на странице городского комитета по развитию туризма в "ВКонтакте".
"Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября. Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории - проводили экскурсии на английском и русском языках, вели <…> блог "HedgehogTB" ("ЕжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге. Авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд", - сказано в сообщении.
В комитете отметили, что экскурсанты, зрители и все, кто знал Эдуарда Чучакина и Зою Софронову, "будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать <...> город".