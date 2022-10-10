Россиянка обвинила соседа в убийстве своего пса

Жительница города Сергач в Нижегородской области обвинила соседа в том, что он убил ее собаку. Как утверждает женщина, мужчина повесил пса в ее собственном сарае, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам пострадавшей Ирины, Александр М. работает в отделении местного Росреестра. Конфликт между ними длится с весны, когда ее собака набросилась на соседского петуха. Тогда сергачане договорились, что в следующий раз женщина возместит соседу ущерб, а неделю назад ситуация повторилась. Мужчина увидел, как пес несет в зубах одного из его цыплят, и разозлился, спустя несколько часов Ирина обнаружила свою собаку убитой.

«Его остановили. Он дал признательные показания, то, что это сделал он. Якобы он был зол. Он мотивирует это тем, что якобы она [собака] могла оторваться и цапнуть его цыпленка в огороде. Никаких доказательств, ничего этого нет», — рассказала женщина о беседе Александра с полицейскими.

По заверению Ирины, соседи недолюбливают мужчину и считают его неадекватным, поражаясь, как ему удалось взять под опеку четверых детей. Сейчас сергачанка надеется, что суд вынесет Александру справедливое наказание.