Уроженец Афганистана открыл огонь по полицейским в Москве

Открывший огонь в российской столице получил три ранения в ходе задержания, подозреваемым оказался уроженец Афганистана, сообщил источник в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы получили сообщение о стрельбе из окна квартиры по Ярцевской улице, на место подъехали полицейские, в их машину несколько раз выстрелили, сказал собеседник РИА «Новости».
Один из правоохранителей получил ранение. После этого стрелок вышел из подъезда и вновь открыл огонь. Напарник пострадавшего полицейского открыл стрельбу в ответ из табельного оружия, тот получил три ранения в руку и плечо. После этого подозреваемого задержали.
Стрелком оказался 54-летний уроженец Афганистана с российским гражданством. У него во владении также есть травматический пистолет и охотничье ружье.
«Разрешение на оружие у него есть», – указал собеседник.
В ходе ЧП серьезные повреждения получил патрульный автомобиль: у него разбиты стекла, повреждены двери и кузов.
В ГУ МВД сообщали, что неадекватный мужчина Ярцевской улице начал стрелять в полицейских и ранил сотрудника ППСП ОМВД. В ГСУ СК по Москве отмечали, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «хулиганство».