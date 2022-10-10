Уроженец Афганистана открыл огонь по полицейским в Москве

Открывший огонь в российской столице получил три ранения в ходе задержания, подозреваемым оказался уроженец Афганистана, сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: ТАСС ТАСС

Правоохранительные органы получили сообщение о стрельбе из окна квартиры по Ярцевской улице, на место подъехали полицейские, в их машину несколько раз выстрелили, сказал собеседник РИА «Новости».

Один из правоохранителей получил ранение. После этого стрелок вышел из подъезда и вновь открыл огонь. Напарник пострадавшего полицейского открыл стрельбу в ответ из табельного оружия, тот получил три ранения в руку и плечо. После этого подозреваемого задержали.

Стрелком оказался 54-летний уроженец Афганистана с российским гражданством. У него во владении также есть травматический пистолет и охотничье ружье.

«Разрешение на оружие у него есть», – указал собеседник.

В ходе ЧП серьезные повреждения получил патрульный автомобиль: у него разбиты стекла, повреждены двери и кузов.