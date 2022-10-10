Житель Бурятии получил срок за контрабанду леса в Китай на сумму 3,5 млн рублей

В Бурятии жителя Улан-Удэ и гражданина Китая признали виновными в контрабанде леса в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Правоохранители установили, что в период с сентября 2020 года по январь 2021 года россиянин и иностранец незаконно вывезли из России пиломатериалы из сосны объемом свыше 460 куб. м. на сумму более 3,5 млн руб. В январе 2021 года их преступная схема была раскрыта, и мужчины были задержаны сотрудниками таможни и управления ФСБ по Бурятии.

Россиянина приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а гражданина Китая — к 3 годам и 3 месяцам. Суд принял решение считать наказание условным с испытательным сроком на три года.