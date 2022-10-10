В Подмосковье трехлетнюю девочку насмерть придавило шатром

Арка летнего шатра во время демонтажа в Мытищах упала на трехлетнюю девочку, придавив ее насмерть. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

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"На территории зоны отдыха "Новоалександрово" при демонтаже летнего шатра из металлических арок одна из них упала на девочку 2019 года рождения. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки Мытищинской городской прокуратурой будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при демонтаже металлических конструкций.