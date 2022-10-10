В Белгородской области объяснили звуки взрыва

Утром 10 октября в Белгородской области раздался громкий звук взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По данным РИА Новости, на местном полигоне уничтожали боеприпасы.
Reuters отмечает, что звук взрыва раздался неподалеку от границы с Украиной. По словам собеседника агентства, в его доме задрожали стекла в окнах.
В регионально оперативном штабе РИА Новости сообщили, что звук взрыва был связан с уничтожением боеприпасов на полигоне.
8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли местный город Грайворон и близлежащие села. В центре города были повреждены здания, в том числе закрытого детского сада. Пострадавших и жертв не было.