В Белгородской области объяснили звуки взрыва

Утром 10 октября в Белгородской области раздался громкий звук взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По данным РИА Новости, на местном полигоне уничтожали боеприпасы.

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Reuters отмечает, что звук взрыва раздался неподалеку от границы с Украиной. По словам собеседника агентства, в его доме задрожали стекла в окнах.

В регионально оперативном штабе РИА Новости сообщили, что звук взрыва был связан с уничтожением боеприпасов на полигоне.