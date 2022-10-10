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7 минут назад

В Белгородской области объяснили звуки взрыва

Мария Иванова

Утром 10 октября в Белгородской области раздался громкий звук взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По данным РИА Новости, на местном полигоне уничтожали боеприпасы.

В Белгородской области объяснили звуки взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Reuters отмечает, что звук взрыва раздался неподалеку от границы с Украиной. По словам собеседника агентства, в его доме задрожали стекла в окнах.

В регионально оперативном штабе РИА Новости сообщили, что звук взрыва был связан с уничтожением боеприпасов на полигоне.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли местный город Грайворон и близлежащие села. В центре города были повреждены здания, в том числе закрытого детского сада. Пострадавших и жертв не было.

Происшествия,взрывы киев,Вячеслав Гладков,
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