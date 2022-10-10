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1 час назад

Житель Хакасии "обмыл" покупку нового авто и насмерть сбил свою жену

Газета.Ru

В Хакасии пьяный мужчина совершил наезд на свою супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает портал Абакан Сегодня.

Житель Хакасии "обмыл" покупку нового авто и насмерть сбил свою жену
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел 8 октября 2022 года в районе села Бельтирское в Азиском районе. По данным источника, пара отмечала покупку нового автомобиля в гостях у друзей семьи. Во время застолья между супругами произошла ссора, и женщина ушла домой пешком.

После этого россиянка позвонила своему мужу, и он в состоянии опьянения сел за руль своего нового авто. На трассе мужчина не заметил супругу и сбил ее. В результате полученных травм женщина погибла. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Чувашии нетрезвый водитель насмерть сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

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