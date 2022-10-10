В Таиланде арестовали журналистов из-за репортажа об убийстве в детском саду

Власти Таиланда арестовали корреспондента американского телеканала CNN Анну Корен и ее оператора Дэниэла Ходжа из-за незаконного проникновения на место преступления. Об этом пишет Vice.
Речь идет о репортаже с места массового убийства, которое произошло в Центре развития детей младшего возраста на северо-востоке Таиланда.
Изначально американские журналисты утверждали, что им удалось сделать кадры, предварительно согласовав съемку с правоохранителями. Однако позже выяснилось, что съемочная группы была вынуждена перелезть через забор в тайне от полиции, чтобы снять кадры с жертвами преступления.
По данным СМИ, власти аннулировали визы журналистов и распространили видео, на котором они приносят извинения за «причинённую боль и страдания», вызванные кадрами.
6 октября бывший полицейский устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибло 38 человек. 22 из погибших — дети. После нападения мужчина уехал домой, где убил жену и троих детей, а потом покончил с собой. По данным местных СМИ, его уволили из полиции из-за проблем с наркотиками.