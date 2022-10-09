В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
35 минут назад

В Венесуэле более 20 человек погибли в результате наводнений

ТАСС

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Венесуэлы. Как сообщила в воскресенье исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес, президент Николас Мадуро объявил трехдневный траур.

В Венесуэле более 20 человек погибли в результате наводнений
Фото: © Flickr / Márcio Cabral de Moura© Flickr / Márcio Cabral de Moura

"К настоящему моменту обнаружены тела 22 погибших, более 52 числятся пропавшими без вести", - сказала она журналистам.

Ее заявления транслировались в эфире телеканала Venezolana de Television.

По ее словам, в окрестностях города Лас-Техериас из берегов вышли несколько горных рек.

"Президент Николас Мадуро объявит этот район зоной бедствия, и он также объявил трехдневный траур", - сказала Родригес.

В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.

Происшествия,Николас Мадуро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители