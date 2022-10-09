В Венесуэле более 20 человек погибли в результате наводнений

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Венесуэлы. Как сообщила в воскресенье исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес, президент Николас Мадуро объявил трехдневный траур.
"К настоящему моменту обнаружены тела 22 погибших, более 52 числятся пропавшими без вести", - сказала она журналистам.
Ее заявления транслировались в эфире телеканала Venezolana de Television.
По ее словам, в окрестностях города Лас-Техериас из берегов вышли несколько горных рек.
"Президент Николас Мадуро объявит этот район зоной бедствия, и он также объявил трехдневный траур", - сказала Родригес.
В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.