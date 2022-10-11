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3 минуты назад

Появились кадры повреждений железнодорожного полотна на Крымском мосту

Lenta.ruиещё 4

Опубликованы кадры серьезных повреждений железнодорожного полотна на Крымском мосту. Снятое очевидцем ремонтных работ видео опубликовало сообщество «Плохие новости Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

На публикуемых кадрах видно, что рельсы и оставшиеся на них тележки грузовых вагонов в некоторых местах оплавились из-за высокой температуры горения. Железнодорожное полотно сильно изогнулось, повреждены не только рельсы, но и шпалы.

На видео запечатлена также и группа железнодорожных рабочих, которые продолжают ремонт участка дороги. Когда было снято видео, не уточняется.

8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. После этого произошло возгорание топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал ЧП терактом.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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