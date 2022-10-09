Названа причина взрыва в Стамбуле

Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа. Такую причину ЧП назвал губернатор города Али Ерлыкая в Twitter-аккаунте.

Он также отметил, что в результате происшествия погибло три человека. Также известно о как минимум одном пострадавшем иностранце. Гражданство пострадавшего не уточняется.

Али Ерликая добавил, что благодаря усилиям пожарных пожар был взят под контроль. В настоящее время продолжаются поисковые работы.

По данным издания trend.az, взрыв произошел на третьем этаже трехэтажного здания в районе Кадыкей. Также отмечается, что в результате происшествия были повреждены находящиеся рядом здания и несколько автомобилей.