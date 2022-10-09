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29 минут назад

Масштабный пожар охватил торговый центр в Пакистане

Елена Прошина

Масштабный пожар охватил торговый центр Centaurus в Исламабаде. О ЧП сообщает пакистанское издание The Express Tribune.

По предварительным данным, пострадавших нет. Источники издания сообщили, что пожар вспыхнул в ресторане Monal. По их словам, весь фуд-корт был охвачен пламенем.

Отмечается, что спасатели эвакуировали застрявших в торговом центре людей при помощи запасных выходов. Для тушения были вызваны пожарные машины и вертолет.

Причина возгорания пока не установлена. В интернете появились фото и видео с места ЧП. Видно, что небоскреб заволокло клубами дыма. Пакистанский журналист Шехзад Гул Хасан опубликовал в соцсетях видео, снятое очевидцами внутри торгового центра. Люди бегут к выходам на фоне полыхающих помещений.

Власти Пакистана заявили, что сейчас огонь удалось локализовать «благодаря своевременным усилиям спасателей».

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