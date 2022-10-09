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1 час назад

В Краснодаре в лифте новостройки мужчине чуть не отрубило голову дверьми

Газета.Ruиещё 1

В Краснодаре в новостройке мужчина еле успел выпрыгнуть из лифта, который неожиданно поехал вверх: ему чуть не отрубило голову, сообщается в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

В жилом комплексе «Ясный» местные жители пару недель жаловались на проблемы с лифтом, который сильно трясся во время поездок. Неделю назад пришел мастер, который сказал, что все починил, и ушел. Дом был сдан три года назад. В лифте до сих пор не сняли антивандальную защиту.

9 октября 2022 года лифт остановился на одном из этажей. Из него вышел мужчина, собирался зайти другой. Двери лифта не закрылись, однако он уже быстро поехал вверх. Заходивший мужчина смотрел в телефон и не заметил, что конструкция начала двигаться. Его зажало дверьми, а голова практически оказалась между быстро поднимающимся полом лифта и верхним ограждением шахты на этаже. Потерпевшему удалось выбраться. Мужчина отделался испугом.

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