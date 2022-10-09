В Краснодаре в новостройке мужчина еле успел выпрыгнуть из лифта, который неожиданно поехал вверх: ему чуть не отрубило голову, сообщается в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

В жилом комплексе «Ясный» местные жители пару недель жаловались на проблемы с лифтом, который сильно трясся во время поездок. Неделю назад пришел мастер, который сказал, что все починил, и ушел. Дом был сдан три года назад. В лифте до сих пор не сняли антивандальную защиту.