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19 минут назад

Су-24 совершил жесткую посадку на поле в Ростовской области

Lenta.ru

Российский самолет Су-24 совершил жесткую посадку на поле в Ростовской области. По предварительным данным, летчики выжили после произошедшего. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Су-24 совершил жесткую посадку на поле под Ростовом
Фото: Telegram-канал BAZATelegram-канал BAZA

Уточняется, что посадка была совершена вблизи Сибирьки в воскресенье, 9 октября. На данный момент спасатели работают на месте происшествия. Уже известно, что пожарные предотвратили возгорание, там же находится сейчас военная прокуратура.

В начале октября на аэродроме Бельбек под Севастополем при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Как писал Telegram-канал «Mash на волне», на аэродроме загорелся военный самолет. Авторы канала заявили, что он выкатился за пределы полосы, когда взлетал. Пилот успел эвакуироваться. По предварительным данным, произошел частичный подрыв боекомплекта. Момент аварии с самолетом попал на видео.

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