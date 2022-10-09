Су-24 совершил жесткую посадку на поле под Ростовом

Российский самолет Су-24 совершил жесткую посадку на поле в Ростовской области. По предварительным данным, летчики выжили после произошедшего. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал BAZA Telegram-канал BAZA

Уточняется, что посадка была совершена вблизи Сибирьки в воскресенье, 9 октября. На данный момент спасатели работают на месте происшествия. Уже известно, что пожарные предотвратили возгорание, там же находится сейчас военная прокуратура.