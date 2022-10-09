Водитель фуры International ProStar, которая ранее взорвалась на Крымском мосту, получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из города Армавир Краснодарского Края в Симферополь. По информации телеканала, общий вес груза составил 21 тонну. Источник телеканала сообщил, что водителю грузовика обещали заплатить за работу 48 тысяч рублей.
Фура была зарегистрирована на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова. Но обычно на ней ездил его дядя по имени Махир. Мужчина занимался грузоперевозками, ИП было оформлено на его супругу Наибу, — сообщает телеканал.
Ранее владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя. Молодой человек добавил, что родственник долгое время зарабатывал грузоперевозками при помощи специальных сайтов.
Также стало известно, что водитель грузовика, который утром 8 октября подорвался на Крымском мосту, мог не знать о запланированном теракте. По его данным, шофер получил заказ на перевозку удобрений по Сети. Оформлен заказ был также через интернет, значит, водителя использовали вслепую, поделился мнением собеседник издания.