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21 минуту назад

Раскрыты подробности о заказчике водителя взорвавшейся в Крыму фуры

News.ru

Водитель фуры International ProStar, которая ранее взорвалась на Крымском мосту, получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из города Армавир Краснодарского Края в Симферополь. По информации телеканала, общий вес груза составил 21 тонну. Источник телеканала сообщил, что водителю грузовика обещали заплатить за работу 48 тысяч рублей.

Фура была зарегистрирована на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова. Но обычно на ней ездил его дядя по имени Махир. Мужчина занимался грузоперевозками, ИП было оформлено на его супругу Наибу, — сообщает телеканал.

Ранее владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя. Молодой человек добавил, что родственник долгое время зарабатывал грузоперевозками при помощи специальных сайтов.

Также стало известно, что водитель грузовика, который утром 8 октября подорвался на Крымском мосту, мог не знать о запланированном теракте. По его данным, шофер получил заказ на перевозку удобрений по Сети. Оформлен заказ был также через интернет, значит, водителя использовали вслепую, поделился мнением собеседник издания.

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