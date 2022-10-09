Сотрудники экстренных ведомств продолжают работать в районе ЧП на Крымском мосту, по последним сведениям, удалось извлечь тела двоих человек. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.
«Предварительно, трое человек пропали без вести и трое числятся погибшими после взрыва на Крымском мосту. Вчера [8 октября] поисковые работы осложнялись погодными условиями. Сейчас на месте продолжают работать водолазы», — подчеркнули в издании.
Спасатели извлекли уже тела мужчины и женщины, личности погибших в настоящий момент устанавливаются.
«Известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух машин — Cadillac и Mitsubishi», — добавили в Telegram-канале.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.