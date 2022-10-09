В петербургском ресторане произошла массовая драка со стрельбой. Один человек погиб, его не успели довезти до больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент имел место в заведении «Европа» на Витебском проспекте. По данным канала, 26-летний Вугар «что-то не поделил с 31-летним Эльваром». Последний минимум пять раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета «Гроза».

Раненого мужчину родители повезли в больницу на такси, по дороге он скончался.

Стрелявшего задержали, против него возбудили дело об убийстве.

Кадры с места уже опубликовали в интернете. На них видно, что мужчины о чем-то спорили за столом, и у них возник конфликт. Один два раза ударил другого, началась потасовка с участием друзей конфликтующих. Получивший удары в итоге достал пистолет и несколько раз выстрелил в лицо оппоненту.