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44 минуты назад

В петербургском ресторане произошла массовая драка

Майк Габриелян

В петербургском ресторане произошла массовая драка со стрельбой. Один человек погиб, его не успели довезти до больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В петербургском ресторане произошла массовая драка
Фото: ТАССТАСС

Инцидент имел место в заведении «Европа» на Витебском проспекте. По данным канала, 26-летний Вугар «что-то не поделил с 31-летним Эльваром». Последний минимум пять раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета «Гроза».

Раненого мужчину родители повезли в больницу на такси, по дороге он скончался.

Стрелявшего задержали, против него возбудили дело об убийстве.

Кадры с места уже опубликовали в интернете. На них видно, что мужчины о чем-то спорили за столом, и у них возник конфликт. Один два раза ударил другого, началась потасовка с участием друзей конфликтующих. Получивший удары в итоге достал пистолет и несколько раз выстрелил в лицо оппоненту.

Ранее были задержаны двое петербуржцев стрелявших на Семеновской площади.

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