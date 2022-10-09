В Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие

В Ереване в воскресенье, 9 октября, в хостеле произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

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Отмечается, что ЧП произошло в здании на проспекте Багратуняц, недалеко от центра столицы Армении.

В ведомстве уточнили, что на месте взрыва работают специалисты экстренных служб. Двое пострадавших отправлены в Национальный ожоговый центр.