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33 минуты назад

Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку

Газета.Ru

Во Франции местный житель напал на водителя из Швейцарии из-за очереди на заправку. Об этом сообщает радио «France Bleu».

Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку
Фото: ВикипедияВикипедия

Инцидент произошел возле коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа. На АЗС 20-летний местный житель устроил словесную перепалку с 33-летним приезжим из Швейцарии. По мнению француза швейцарец нарушил очередь. Во время спора житель Франции достал нож и ударил швейцарца шесть раз. Затем злоумышленник попытался скрыться, однако очевидцы вызвали полицию и мужчину задержали.

Пострадавшего жителя Швейцарии госпитализировали в ближайшую больницу. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что водителя Олега Цоя, который осенью 2021 года вез Ксению Собчак на автомобиле Mercedes в Сочи и совершил ДТП со смертельным исходом, приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении.

Происшествия,Ксения Собчак,
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