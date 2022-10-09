Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку

Во Франции местный житель напал на водителя из Швейцарии из-за очереди на заправку. Об этом сообщает радио «France Bleu».

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Инцидент произошел возле коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа. На АЗС 20-летний местный житель устроил словесную перепалку с 33-летним приезжим из Швейцарии. По мнению француза швейцарец нарушил очередь. Во время спора житель Франции достал нож и ударил швейцарца шесть раз. Затем злоумышленник попытался скрыться, однако очевидцы вызвали полицию и мужчину задержали.

Пострадавшего жителя Швейцарии госпитализировали в ближайшую больницу. Полиция начала расследование инцидента.