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21 минуту назад

Мобилизованный россиянин выпал из окна на пункте сбора и погиб

Lenta.ruиещё 1

В Якутии мобилизованный россиянин разбился насмерть, выпав из окна на пункте сбора, где ожидал отправки в военную часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мобилизованный россиянин выпал из окна на пункте сбора и погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о чрезвычайном происшествии появилась в социальных сетях. Отмечалось, что мужчина пытался спуститься со второго этажа здания в попытке спуститься оттуда с помощью веревки из покрывал.

«Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — заявил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что подробности происшествия устанавливаются, начата процессуальная проверка. Достоверность информации подтвердили в следственных органах.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался сразу после отправки домой. Позже стало известно, что в Новосибирском высшем военном командном училище умер еще один из мобилизованных.

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