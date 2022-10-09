Мобилизованный россиянин выпал из окна на пункте сбора и погиб

В Якутии мобилизованный россиянин разбился насмерть, выпав из окна на пункте сбора, где ожидал отправки в военную часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Информация о чрезвычайном происшествии появилась в социальных сетях. Отмечалось, что мужчина пытался спуститься со второго этажа здания в попытке спуститься оттуда с помощью веревки из покрывал.

«Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — заявил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что подробности происшествия устанавливаются, начата процессуальная проверка. Достоверность информации подтвердили в следственных органах.