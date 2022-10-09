Мобилизованный россиянин выпал из окна на пункте сбора и погиб

В Якутии мобилизованный россиянин разбился насмерть, выпав из окна на пункте сбора, где ожидал отправки в военную часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информация о чрезвычайном происшествии появилась в социальных сетях. Отмечалось, что мужчина пытался спуститься со второго этажа здания в попытке спуститься оттуда с помощью веревки из покрывал.
«Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — заявил источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что подробности происшествия устанавливаются, начата процессуальная проверка. Достоверность информации подтвердили в следственных органах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался сразу после отправки домой. Позже стало известно, что в Новосибирском высшем военном командном училище умер еще один из мобилизованных.