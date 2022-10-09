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11 минут назад

Опубликованы снимки Крымского моста из космоса до и после взрыва

Lenta.ru

Компания PlanetScope, осуществляющая спутниковые съемки Земли, показала в Twitter фото Крымского моста из космоса до и после взрыва.

Опубликованы снимки Крымского моста из космоса до и после взрыва
Фото: ТАССТАСС

Кадры сделаны с разницей в один день, 7 и 8 октября. На втором отчетливо видны повреждения и возгорание, над Керченским проливом различается дым.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Кадыров прокомментировал инцидент на Крымском мосту

По данным Следственного комитета России, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

Происшествия,Крымский мост ЧП,Следственный комитет,
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