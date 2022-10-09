Опубликованы снимки Крымского моста из космоса до и после взрыва

Компания PlanetScope, осуществляющая спутниковые съемки Земли, показала в Twitter фото Крымского моста из космоса до и после взрыва.

Фото: ТАСС ТАСС

Кадры сделаны с разницей в один день, 7 и 8 октября. На втором отчетливо видны повреждения и возгорание, над Керченским проливом различается дым.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.