Мужчина открыл стрельбу по машине полиции в Москве

Мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя, сообщил главк МВД по Москве.
Ночью в полицию сообщили о грубом нарушении общественного порядка на улице Ярцевская, рассказали в главке. На место прибыли сотрудники ППСП ОМВД по району Кунцево. Они обнаружили мужчину в неадекватном состоянии – местного жителя 1968 года рождения.
Тот произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и «ранил сотрудника в ноги». После стрельбы мужчина вышел из подъезда и продолжил «противоправные действия». В ответ полиция применила табельное оружие, мужчина бал ранен, его задержали, передает РИА «Новости».