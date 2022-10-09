Мужчина открыл стрельбу по машине полиции в Москве

Мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя, сообщил главк МВД по Москве.

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Ночью в полицию сообщили о грубом нарушении общественного порядка на улице Ярцевская, рассказали в главке. На место прибыли сотрудники ППСП ОМВД по району Кунцево. Они обнаружили мужчину в неадекватном состоянии – местного жителя 1968 года рождения.