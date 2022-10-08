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34 минуты назад

Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры сделал заявление

Илья Родин

Самир Юсубов, владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры, записал видеообращение. В нем он заявил, что не имеет никакого отношения к ЧП. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры сделал заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 8 октября, в результате взрыва пострадали автомобильное и железнодорожное полотно Крымского моста. На место происшествия выехали следователи СК РФ. Проводится расследование.

«Я, Юсубов Самир Сеймур оглы 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею», - подчеркнул хозяин большегруза.

Молодой человек пояснил, что грузовик действительно был оформлен на него, но грузы на нем перевозил его дядя Махир Юсупов.

Оценены последствия подрыва Крымского моста

По данным канала, в настоящее время у родственников Юсупова проходят обыски.

Происшествия,Следственный комитет,
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