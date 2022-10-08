Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры сделал заявление

Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов заявил, что не причастен к произошедшему. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал Baza.

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«Я, Юсубов Самир Сеймур оглы 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею», — сообщил владелец фуры.

Юсубов подтвердил, что грузовой автомобиль был оформлен на него, а перевозит грузы на фуре его дядя.

Как уточняет Baza, сейчас у родных Юсубова проходят обыски, а сам он находится за границей.

Telegram-канал Shot также опубликовал видео, на котором сестра владельца фуры называет «чушью» и «ерундой» информацию о возможной причастности брата к случившемуся.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.