Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры сделал заявление

Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов заявил, что не причастен к произошедшему. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал Baza.
«Я, Юсубов Самир Сеймур оглы 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею», — сообщил владелец фуры.
Юсубов подтвердил, что грузовой автомобиль был оформлен на него, а перевозит грузы на фуре его дядя.
Как уточняет Baza, сейчас у родных Юсубова проходят обыски, а сам он находится за границей.
Telegram-канал Shot также опубликовал видео, на котором сестра владельца фуры называет «чушью» и «ерундой» информацию о возможной причастности брата к случившемуся.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным Следственного комитета России, при взрыве погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.