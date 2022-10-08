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24 минуты назад

Глава МЧС Куренков совершил облет Крымского моста

ТК «Звезда»иещё 1

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место взрыва на Крымском мосту. Об этом в субботу вечером заявили в пресс-службе ведомства.

Глава МЧС Куренков совершил облет Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

«Министр совершил облет, осмотрел место происшествия», - говорится в сообщении МЧС РФ.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также идет восстановление железнодорожной инфраструктуры.

Происшествия,Крымский мост ЧП,Александр Куренков,МЧС России,
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