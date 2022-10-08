Мужчина получил два пожизненных срока за убийство 22 бабушек

В американском штате Техас 49-летнего Билли Чемирмира приговорили к двум пожизненным срокам за убийство двух бабушек. В убийстве ещё восемнадцати его серьёзно подозревают, но пока неопровержимых доказательств нет. Мужчина выслеживал пенсионерок, а после проникал к ним домой и душил их. Драгоценности он забирал и продавал в ломбарды и перекупам.

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Поймать Чемирмира удалось, когда он совершил ошибку и одна из его последних жертв выжила. Мужчина обычно находил бабушек на парковке супермаркета Walmart, а после преследовал их до дома. Он врывался в дом и душил пенсионерок подушками — на некоторых позже обнаруживали размазанную помаду. Затем Чемирмир забирал с собой все украшения и продавал их любому желающему.

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Но 91-летней Мэри Эннис Бартель повезло спастись. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, вызвала полицию. На следующий день Чемирмира схватили на парковке возле дома — он ещё не успел избавиться от шкатулки с драгоценностями и документами 81-летней Лю Ти Харрис. Её офицеры полиции нашли уже мёртвой.

После поимки Чемирмира силовики стали поднимать все старые и подозрительные дела. На протяжение двух лет к ним обращались жители Далласа, чьи престарелые мамы и бабушки внезапно умирали. Пенсионерки ничем не болели и были очень бодрыми для своего возраста — несмотря на это, у них внезапно останавливалось сердце. К тому же из домов пропадали все украшения.

Теперь полиция поняла, что это были не совпадения и печальная статистика смертности пенсионеров, а отработанная схема Чемирмира, который одно время работал сиделкой для стариков. Видимо, именно тогда он и осознал, насколько бабушки слабые и беззащитные, даже самые бойкие.

Присяжным потребовалось менее получаса, чтобы признать мужчину виновным в убийстве двух старушек (вторая — 87-летняя Мэри Брукс) и покушении на убийство третьей. Причастность Чемирмира к смерти остальных пенсионерок подтвердить не удалось, хотя косвенные доказательства были (например, геопозиция мужчины во время убийств и украшения, которые он предлагал для продажи). Его осудили на два пожизненных срока без права на досрочное освобождение.