В Москве арестован забивший молотком хозяина квартиры съемщик

Арестован 20-летний житель Краснодарского края, обвиняемый в убийстве хозяина съемной квартиры в Москве. Об этом сообщает столичное Следственное управление.
«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление», - рассказали следователи.
Съемщик квартиры рассказал, что толкнул потерпевшего, а затем несколько раз ударил его молотком по голове. Травмы оказались смертельными.
Тимирязевский районный суд отправил обвиняемого в изолятор на два месяца.
Ранее стало известно, что погибший сдавал юноше квартиру на Дубининской улице. Хозяин поехал к молодому человеку, чтобы забрать деньги за месяц, но не вернулся домой и не отвечал на звонки.