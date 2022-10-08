В Москве арестован забивший молотком хозяина квартиры съемщик

Арестован 20-летний житель Краснодарского края, обвиняемый в убийстве хозяина съемной квартиры в Москве. Об этом сообщает столичное Следственное управление.

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«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление», - рассказали следователи.

Съемщик квартиры рассказал, что толкнул потерпевшего, а затем несколько раз ударил его молотком по голове. Травмы оказались смертельными.

Тимирязевский районный суд отправил обвиняемого в изолятор на два месяца.