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43 минуты назад

В Москве арестован забивший молотком хозяина квартиры съемщик

Майк Габриелян

Арестован 20-летний житель Краснодарского края, обвиняемый в убийстве хозяина съемной квартиры в Москве. Об этом сообщает столичное Следственное управление.

В Москве арестован забивший молотком хозяина квартиры съемщик
Фото: ТАССТАСС

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление», - рассказали следователи.

Съемщик квартиры рассказал, что толкнул потерпевшего, а затем несколько раз ударил его молотком по голове. Травмы оказались смертельными.

Тимирязевский районный суд отправил обвиняемого в изолятор на два месяца.

Ранее стало известно, что погибший сдавал юноше квартиру на Дубининской улице. Хозяин поехал к молодому человеку, чтобы забрать деньги за месяц, но не вернулся домой и не отвечал на звонки.

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