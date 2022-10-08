Экс-генерал ФСБ описал способ подрыва грузовика на Крымском мосту

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли организовать с помощью радиоканала, но не по таймеру. Об этом заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, его цитирует РИА Новости.

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«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», — сказал экс-генерал ФСБ.

По его мнению, обнаружить взрывное устройство внутри транспортного средства на пропускном пункте довольно сложно, потому что досмотр проводится визуально.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.