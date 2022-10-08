В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
18 минут назад

Напавший на инкассаторов в Орске грабитель умер во время задержания

Майк Габриелян

Вооруженный грабитель, напавший на инкассаторов в Орске, смертельно ранил себя во время задержания. Его подельник задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напавший на инкассаторов в Орске грабитель умер во время задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, сегодня в Орске полицейские и росгвардейцы обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, «возможно причастных к нападению на инкассаторов 7 октября».

«При задержании один из них причинил себе смертельное огнестрельное ранение. Второй мужчина, находившийся в машине, доставляется в отдел полиции», - сообщила Волк.

В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами, «принадлежность которых устанавливается».

Накануне в Орске трое неизвестных совершили вооруженный налет на инкассаторов, которые находились в служебном автомобиле. Один инкассатор погиб. Грабители забрали деньги и служебный пистолет.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители