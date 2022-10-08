Напавший на инкассаторов в Орске грабитель умер во время задержания

Вооруженный грабитель, напавший на инкассаторов в Орске, смертельно ранил себя во время задержания. Его подельник задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сегодня в Орске полицейские и росгвардейцы обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, «возможно причастных к нападению на инкассаторов 7 октября».
«При задержании один из них причинил себе смертельное огнестрельное ранение. Второй мужчина, находившийся в машине, доставляется в отдел полиции», - сообщила Волк.
В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами, «принадлежность которых устанавливается».
Накануне в Орске трое неизвестных совершили вооруженный налет на инкассаторов, которые находились в служебном автомобиле. Один инкассатор погиб. Грабители забрали деньги и служебный пистолет.