Напавший на инкассаторов в Орске грабитель умер во время задержания

Вооруженный грабитель, напавший на инкассаторов в Орске, смертельно ранил себя во время задержания. Его подельник задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, сегодня в Орске полицейские и росгвардейцы обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, «возможно причастных к нападению на инкассаторов 7 октября».

«При задержании один из них причинил себе смертельное огнестрельное ранение. Второй мужчина, находившийся в машине, доставляется в отдел полиции», - сообщила Волк.

В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами, «принадлежность которых устанавливается».