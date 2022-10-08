Момент подрыва на Крымском мосту попал на видео

В интернете опубликован видеоролик из микрорайона Новая Тамань. На кадрах на Крымском мосту сначала возникает «огненное облако» от взрыва, затем наблюдается зарево от пожара на железнодорожном составе. Об этом пишет газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 8 октября, в субботу, на Крымском мосту взорвался большегруз. В результате ЧП пострадали железнодорожное и автомобильное полотно. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что появился ролик, записанный за несколько минут до взрыва на объекте.