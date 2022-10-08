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16 минут назад

Момент подрыва на Крымском мосту попал на видео

Илья Родин

В интернете опубликован видеоролик из микрорайона Новая Тамань. На кадрах на Крымском мосту сначала возникает «огненное облако» от взрыва, затем наблюдается зарево от пожара на железнодорожном составе. Об этом пишет газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 8 октября, в субботу, на Крымском мосту взорвался большегруз. В результате ЧП пострадали железнодорожное и автомобильное полотно. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Тушение пожара на Крымском мосту попало на видео

Ранее сообщалось, что появился ролик, записанный за несколько минут до взрыва на объекте.

На кадрах инспектор ГИБДД проводит осмотр фуры, а затем, не обнаружив ничего подозрительного, разрешает грузовику проезд по мосту.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,ГИБДД,
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