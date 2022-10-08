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8 минут назад

Появились кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Lenta.ru

В сети появились кадры досмотра фуры на посту ГИБДД, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД досматривает фуру. Водитель транспортного средства открывает прицеп для сотрудника ГИБДД. Инспектор не видит ничего подозрительного внутри, после чего грузовик покидает КПП.

Последствия ЧП на Крымском мосту попали на видео

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,ГИБДД,НАК,
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