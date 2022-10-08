Тушение пожара на Крымском мосту попало на видео

В интернете появилось видео с тушением горящего железнодорожного состава на Крымском мосту. Ролик публикуют Telegram-каналы.

На кадрах видно, что часть автомобильного полотна рухнула в воду. Несколько цистерн охвачены пламенем. Возле места ЧП появляется патрульный катер.

На Крымском мосту утром, 8 октября взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП мост не разрушен. Повреждена часть полотна на автомобильной и железнодорожной частях.

Подготовка к восстановительным работам уже началась, прорабатывается дополнительная логистика, открылась Керченская паромная переправа.