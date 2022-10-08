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26 минут назад

Пожар на Крымском мосту потушен

Илья Родин

Пожар на составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар на Крымском мосту потушен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В результате инцидента пострадало полотно железнодорожной части, одна из веток автомобильной части получила повреждения. Сообщение с регионами РФ осуществляется через транспортный коридор по новым территориям.

«На данный момент открытого горения не наблюдается», - уточнили в экстренных службах.

Собеседник агентства пояснил, что к тушению пожара были привлечены 70 единиц техники и 250 специалистов экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точные сроки восстановления объекта пока назвать сложно.

Происшествия,Крымский мост ЧП,Дмитрий Песков,
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