Пожар на Крымском мосту потушен

Пожар на составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В результате инцидента пострадало полотно железнодорожной части, одна из веток автомобильной части получила повреждения. Сообщение с регионами РФ осуществляется через транспортный коридор по новым территориям.
«На данный момент открытого горения не наблюдается», - уточнили в экстренных службах.
Собеседник агентства пояснил, что к тушению пожара были привлечены 70 единиц техники и 250 специалистов экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точные сроки восстановления объекта пока назвать сложно.