Пожар на Крымском мосту потушен

Пожар на составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В результате инцидента пострадало полотно железнодорожной части, одна из веток автомобильной части получила повреждения. Сообщение с регионами РФ осуществляется через транспортный коридор по новым территориям.

«На данный момент открытого горения не наблюдается», - уточнили в экстренных службах.

Собеседник агентства пояснил, что к тушению пожара были привлечены 70 единиц техники и 250 специалистов экстренных служб.