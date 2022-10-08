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5 минут назад

Названа сумма ущерба от взрыва на Крымском мосту

Илья Родин

Ущерб от ЧП на Крымском мосту предварительно оценивается в 200-500 млн рублей, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Названа сумма ущерба от взрыва на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Началась подготовка к восстановительным работам.

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе.

В организации рассказали, что нет информации о текущих страховых договорах в отношении инфраструктуры объекта.

Специалисты пояснили, что в большинстве случаев «государственное имущество не страхуется».

Минтранс РФ приступил к экспертизе повреждений и оценке объемов и сроков ремонта на Крымском мосту, сообщает «КоммерсантЪ».

Происшествия,Крымский мост ЧП,Всероссийский союз страховщиков,Коммерсант,Минтранс РФ,
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