Названа сумма ущерба от взрыва на Крымском мосту

Ущерб от ЧП на Крымском мосту предварительно оценивается в 200-500 млн рублей, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Началась подготовка к восстановительным работам.
«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе.
В организации рассказали, что нет информации о текущих страховых договорах в отношении инфраструктуры объекта.
Специалисты пояснили, что в большинстве случаев «государственное имущество не страхуется».
Минтранс РФ приступил к экспертизе повреждений и оценке объемов и сроков ремонта на Крымском мосту, сообщает «КоммерсантЪ».