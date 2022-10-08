Удар ВСУ привел к отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы

Обстрел со стороны ВСУ привел к повреждению последней линии связи, которая соединяла украинскую энергосистему и Запорожскую АЭС. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов прошлой ночью, передает РИА Новости.

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Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины, — подчеркнул Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» заметил, что в результате обстрелов повредилась линия электропередач Днепровская. Ее мощность составляет 750кВ. Станция после случившегося автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.