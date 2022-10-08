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35 минут назад

Удар ВСУ привел к отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы

News.ru

Обстрел со стороны ВСУ привел к повреждению последней линии связи, которая соединяла украинскую энергосистему и Запорожскую АЭС. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов прошлой ночью, передает РИА Новости.

Удар ВСУ привел к отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины, — подчеркнул Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» заметил, что в результате обстрелов повредилась линия электропередач Днепровская. Ее мощность составляет 750кВ. Станция после случившегося автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности.

Происшествия,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,
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