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22 минуты назад

В КЖД рассказали о деталях пожара на Крымском мосту

Lenta.ruиещё 5

Возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту в субботу, 8 октября. О деталях рассказали ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

В КЖД рассказали о деталях пожара на Крымском мосту
Фото: соцсетисоцсети

«В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — заявили в организации.

В КЖД добавили, что локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

В районе Крымского моста прогремел взрыв

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.

Происшествия,Олег Крючков,
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