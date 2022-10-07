Самолет США пролетал над местом ЧП на "Севпотоке" в ночь инцидента

Разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал поблизости от места инцидента на газопроводе "Северный поток - 2" в Балтийском море в течение нескольких часов после появления первых повреждений. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем в 00:03 по Гринвичу, когда шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Через час самолет пролетал к югу от Борнхольма, направляясь в северо-западную Польшу. В том районе он находился около часа, затем в 02:44 по Гринвичу направился в район, где произошла утечка газа.
После прибытия на место P-8A Poseidon приблизился примерно на 24 км к месту взрыва, сделал один круг и полетел в сторону Калининграда. Агентство сообщает, что не располагает данными о передвижениях самолета между 03:39 и 06:20 по Гринвичу, и отмечает, что около 07:00 он пролетал на расстоянии 4 км к северу от места инцидента.
В ВМС США агентству подтвердили, что отслеживаемый самолет принадлежит Вашингтону, но полет "не связан с утечками из газопровода". Представители ВМС также отметили, что у них "нет никакой дополнительной информации, которую можно было бы предоставить".
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали 26 сентября два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.