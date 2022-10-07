Самолет США пролетал над местом ЧП на "Севпотоке" в ночь инцидента

Разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал поблизости от места инцидента на газопроводе "Северный поток - 2" в Балтийском море в течение нескольких часов после появления первых повреждений. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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По его данным, самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем в 00:03 по Гринвичу, когда шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Через час самолет пролетал к югу от Борнхольма, направляясь в северо-западную Польшу. В том районе он находился около часа, затем в 02:44 по Гринвичу направился в район, где произошла утечка газа.

После прибытия на место P-8A Poseidon приблизился примерно на 24 км к месту взрыва, сделал один круг и полетел в сторону Калининграда. Агентство сообщает, что не располагает данными о передвижениях самолета между 03:39 и 06:20 по Гринвичу, и отмечает, что около 07:00 он пролетал на расстоянии 4 км к северу от места инцидента.

В ВМС США агентству подтвердили, что отслеживаемый самолет принадлежит Вашингтону, но полет "не связан с утечками из газопровода". Представители ВМС также отметили, что у них "нет никакой дополнительной информации, которую можно было бы предоставить".