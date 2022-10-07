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1 час назад

Вор в законе Гия Самтредский вышел из российской тюрьмы

Lenta.ru

Из тюрьмы в Ельце освободился 43-летний грузинский вор в законе Георгий Вашакмадзе, известный в криминальных кругах как Гия Самтредский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Вор в законе Гия Самтредский вышел из российской тюрьмы
Фото:  Прайм Крайм Прайм Крайм

По данным издания, авторитет отбыл наказание сроком 14 лет и 10 месяцев за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Он был осужден в 2007 году.

В общей сложности Гия Самтредский провел в местах лишения свободы более 23 лет за убийство, разбой, бандитизм и посягательство на жизнь милиционера. МВД России признало его пребывание на территории страны нежелательным.

Гия Самтредский известен тем, что в марте 2013 года по личному указанию вора в законе Мераба Сухумского избил вместе с покойным Отари Краснодарским и Жорой Кутаисским в колонии особого режима Георгия Акоева (Гию Свердловского) — внучатого племянника и крестника лидера преступного мира Деда Хасана за гибель в елецкой тюрьме вора в законе Гочи Курки.

За расправу над Акоевым Гия Самтредский и его сообщники были коронованы кланом Ониани-Джангвеладзе.

Происшествия,Мераб Сухумский,МВД России,
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