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22 минуты назад

Пять человек попали в полицию после драки в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

Пять человек доставили в отделение полиции после драки на улице Покровке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России в пятницу, 7 октября.

Массовая драка произошла на Покровке
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя МоскваИгорь Генералов / Вечерняя Москва

— Между гражданами в результате возникшей личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого его участники нанесли друг другу побои, — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел еще вечером 6 октября. В отношении участников конфликта составлены административные протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

В данный момент по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Массовая драка произошла в центре Москвы

До этого появились подробности драки, которая произошла в центре столицы. Инцидент произошел недалеко от дома № 9 на улице Маросейке.

Конфликт между четырьмя мужчинами произошел на бытовой почве. В разгар ссоры один из участников схватил бутылку и ударил другого по голове.

Происшествия,МВД России,
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