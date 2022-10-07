Приятели убили россиянина и спрятали его тело в сумку

В Новосибирске 31-летний и 34-летний приятели убили собутыльника во время пьяного застолья и спрятали его тело в хозяйственную сумку. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, вечером 6 октября товарищи пили алкоголь в квартире одного из домов на Троллейной улице. Позже между двумя мужчинами и их знакомым завязалась ссора, во время которой сообщники задушили оппонента, обмотали его тело пленкой и спрятали в сумку.

Их задержали по горячим следам. Мужчины признались в содеянном, их поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Решается вопрос о возбуждении дела. Известно, что ранее никто из участников конфликта не был судим.