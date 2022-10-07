Суд признал законным возбуждение дела Ильи Яшина

Басманный суд столицы отклонил жалобу защиты муниципального депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина (признан физлицом-иноагентом) на возбуждение в отношении него уголовного дела о распространении фейков про российскую армию.

Об этом Business FM сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Она рассказала, что защита просила признать незаконным постановление руководителя Главного следственного комитета России генерал-лейтенанта юстиции Дениса Колесникова от 12 июля 2022 года о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Яшина по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической ненависти»). Поводом стали высказывания Яшина 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале, когда политик прокомментировал случившееся в украинском городе Буча.