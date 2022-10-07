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15 минут назад

В Уфе суд взыскал 2,9 млн рублей с экс-полицейских, изнасиловавших дознавательницу

Газета.Ruиещё 2

В Уфе суд принял решение взыскать с осужденных за изнасилование дознавательницы бывших полицейских 2 млн 900 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

С изнасиловавших дознавательницу полицейских взыскали 3 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее суд обязал россиян выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако решение было обжаловано. На повторном рассмотрении дела суд частично удовлетворил требования женщины и обязал экс-начальников полиции Уфимского района Эдуарда Матвеева и Кармаскалинского района Салавата Галиева выплатить ей по 1 млн рублей, а экс-руководителя отдела миграции Павла Яромчука — 900 тыс. рублей.

Напомним, следствие установило, что 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, мужчины напали на дознавательницу, бывшую сотрудницу полиции Уфы Гульназ Фатхисламову, а затем изнасиловали ее. В июне 2021 года Верховный суд Башкирии признал бывших сотрудников правоохранительных органов виновными в изнасиловании коллеги и приговорил к лишению свободы. Галиев и Матвеев получили по 7 лет колонии, а Яромчук в связи с беременностью жены — 5,5 лет.

Происшествия,Павел Яромчук,Эдуард Матвеев,МВД России,
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