В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
41 минуту назад

Нидерландца задержали за поставки микрочипов в Россию

Мария Иванова

Служба фискальной информации и расследований (FIOD) Нидерландов задержала 55-летнего местного жителя, подозреваемого в поставках микрочипов компаниям или частным лицам в России. Об этом сообщает AD.nl.

Нидерландца задержали за поставки микрочипов в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина был задержан 27 сентября за нарушение введенных ЕС санкций. В FIOD подчеркнули, что микрочипы можно использовать для производства оружия.

Личные и коммерческие банковские счета подозреваемого и запас чипов были конфискованы. О его бизнесе FIOD узнала из обращения банка.

«Подозреваемый, предположительно, умышленно указал, что эти товары имеют другой пункт назначения, нежели фактический пункт назначения в России, чтобы обойти наложенные санкции», - заявили в службе.

В апреле ЕС ввел пятый пакет санкций против России, включающий запрет на поставку в РФ оборудования и материалов для производства микросхем, в частности, кремния.

«Коммерсант» писал, что в России есть месторождения кремния и производство пластин из него, но только для технологий специального назначения, для оборонного сектора. По данным газеты, пластины для гражданской электроники закупались в ЕС и именно по этой сфере ударили санкции.

Происшествия,В мире,Коммерсант,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители