Нидерландца задержали за поставки микрочипов в Россию

Служба фискальной информации и расследований (FIOD) Нидерландов задержала 55-летнего местного жителя, подозреваемого в поставках микрочипов компаниям или частным лицам в России. Об этом сообщает AD.nl.

Мужчина был задержан 27 сентября за нарушение введенных ЕС санкций. В FIOD подчеркнули, что микрочипы можно использовать для производства оружия.

Личные и коммерческие банковские счета подозреваемого и запас чипов были конфискованы. О его бизнесе FIOD узнала из обращения банка.

«Подозреваемый, предположительно, умышленно указал, что эти товары имеют другой пункт назначения, нежели фактический пункт назначения в России, чтобы обойти наложенные санкции», - заявили в службе.

В апреле ЕС ввел пятый пакет санкций против России, включающий запрет на поставку в РФ оборудования и материалов для производства микросхем, в частности, кремния.