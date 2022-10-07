Суд над Ройзманом сорвался из-за дефицита бумаги

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не смог рассмотреть иск свердловского ГУ МВД к экс-мэру Евгению Ройзману, поскольку у полицейских возник дефицит бумаги. О срыве процесса стало известно корреспонденту Ura.ru.

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По данным агентства, не хватило бумажных листов на копии финансовых документов для адвокатов. Бывшего градоначальника Екатеринбурга подозревают в организации незаконных митингов в 2021 году.

Представитель свердловского управления МВД подтвердил возникшую ситуацию.

«К сожалению серьезный дефицит бумаги <…>, поэтому не удалось предоставить в судебном заседании», — сказал он.

Адвокат Ройзмана Роман Качанов отметил, что ему понадобится несколько дней для изучения представленных документов. Он попросил прислать их хотя бы по электронной почте.

Его запрос удовлетворили, в итоге суд рассмотрит иск против Ройзмана 10 ноября.

Ройзман предстал перед судом после того, как полиция предъявила иск на полмиллиона ему и еще четырем гражданам, подозреваемым в организации незаконного митинга в Екатеринбурге 31 января 2021-го в поддержку Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.