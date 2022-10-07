В Иране рассказали про причину смерти Махсы Амини

Смерть Махсы Амини, которая послужила поводом для масштабных протестов в Иране , наступила не из-за нанесенных полицией физических травм, а в результате полиорганной недостаточности, вызванной церебральной гипоксией. О причинах смерти девушки рассказали представители государственного новостного агентства IRNA.

«По результатам вскрытия [было определено], что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела. Из-за неэффективной сердечно-дыхательной реанимации в первые критические минуты у нее была выраженная гипоксия и, как следствие, поражение головного мозга», — сообщили судебно-медицинские эксперты.

В отчете также говорится, что Амини упала во время содержания под стражей из-за «сопутствующей болезни» и якобы не получала никаких физических травм в процессе задержания представителей властей Ирана.

Сотрудники органов задержали Амини 13 сентября, обвинив ее в неправильном ношении хиджаба. Девушку отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Там ей стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини скончалась. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса, предположительно, подверглась в участке. При этом начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. Протесты продолжаются несколько недель и с каждым днем набирают обороты.