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23 минуты назад

Беспилотник взорвался на территории воинской части в России

Никита Бородкин

Власти Калужской области подтвердили взрыв на аэродроме «Шайковка» под Калугой. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша, на территорию упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы.

Появились подробности взрыва беспилотника на территории воинской части России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавших в инциденте нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе аэродрома нет. Сейчас на месте находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник

Как сообщает «Лента.ру», беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой (ВПП) воинской части. Отмечается, что цель подрыва —уничтожить ВВП. Полоса была повреждена, однако ее уже отремонтировали. Предположительно, он влетел в Россию не с территории Украины.

Происшествия,Владислав Шапша,
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