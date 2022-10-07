Появились подробности взрыва беспилотника на территории воинской части России

Власти Калужской области подтвердили взрыв на аэродроме «Шайковка» под Калугой. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша, на территорию упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пострадавших в инциденте нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе аэродрома нет. Сейчас на месте находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия.