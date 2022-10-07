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11 минут назад

«112»: квартирант в Москве убил арендодателя

News.ru

На севере Москвы квартирант убил арендодателя, когда тот приехал за платой, передает Telegram-канал «112». Жертвой 20-летнего Сергея Штыркова оказался 54-летний Николай Блаженнов. Обвиняемого в совершении преступления объявили в розыск.

Квартирант в Москве убил арендодателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, трагедия произошла вечером 6 октября. Блаженнов поехал на квартиру, которую сдавал на Дубнинской улице, за месячной платой и не вернулся. Тревогу забила сестра мужчины.

Женщина отправилась на место и вызвала полицию. Силовики осмотрели квартиру. В итоге они обнаружили труп на балконе. Тело было завернуто в полиэтиленовый мешок. Предположительно, Блаженнову нанесли множественные удары топором по телу и голове.

Квартиранта объявили в розыск. Штырков, как известно, является уроженцем Кранодарского края, судим не был.

Ранее в Салехарде сотрудники Следственного комитета завершили расследование в отношении местной жительницы, которая обвиняется в умышленном убийстве своего сожителя. По данным СКР по ЯНАО, 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила подушкой соседа. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 июля. Мужчина и женщина в помещении распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними завязалась ссора, закончившаяся убийством.

Происшествия,Следственный комитет,
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