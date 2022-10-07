Пенсионера арестовали за кражу борсетки с пистолетом и валютой

Во Владикавказе сотрудники уголовного розыска задержали 71-летнего пенсионера, подозреваемого в краже. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия.

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По данным полиции, он во время прогулки подобрал забытую на лавочку борсетку. В ней он обнаружил травматический пистолет, патроны к нему, 65 тысяч рублей, банковские карты, документы на машину и на право ношения оружия, а также иностранную валюту — две тысячи долларов и три тысячи евро. Обращаться в полицию мужчина не стал.