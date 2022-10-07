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1 час назад

Российского пенсионера арестовали за кражу борсетки с пистолетом и валютой

Lenta.ruиещё 2

Во Владикавказе сотрудники уголовного розыска задержали 71-летнего пенсионера, подозреваемого в краже. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия.

Пенсионера арестовали за кражу борсетки с пистолетом и валютой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным полиции, он во время прогулки подобрал забытую на лавочку борсетку. В ней он обнаружил травматический пистолет, патроны к нему, 65 тысяч рублей, банковские карты, документы на машину и на право ношения оружия, а также иностранную валюту — две тысячи долларов и три тысячи евро. Обращаться в полицию мужчина не стал.

После совершения кражи он отправился в Москву. Заявление о пропаже вещей написал хозяин борсетки. Он отметил, что она стоила 200 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело о краже. Когда подозреваемый вернулся в Владикавказ, его задержали на железнодорожном вокзале и изъяли у него пистолет, патроны и часть денег. Позже суд арестовал его.

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