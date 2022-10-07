Правоохранители начали проверку объявлений о продаже детей в Москве

Правоохранители проверяют объявления о продаже детей в Москве, которые публиковали в Telegram-канале. Как сообщает «Говорит Москва», об этом рассказала старший помощник руководителя московского Главного управления СКР Юлия Иванова.

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Внимание следователей к ситуации привлекла жительница Москвы, которая подала заявление в полицию после того, как обнаружила публикации о продаже своего 11-летнего сына в канале. В группе на «продажу» были выставлены еще несколько одноклассников мальчика.

По предварительной информации, Telegram-канал был создан 44-летним мужчиной. В группе были размещены снимки детей с подписями: «Продажа мяса, которое бегает» и «Приеду по звонку». Остальные подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 15 сентября в казахстанском Шыкменте полиция задержала преступную группу из 11 человек, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничество, а также выставляли их на продажу с целью сексуальной эксплуатации.