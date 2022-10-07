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1 час назад

Правоохранители начали проверку объявлений о продаже детей в Москве

Никита Бородкин

Правоохранители проверяют объявления о продаже детей в Москве, которые публиковали в Telegram-канале. Как сообщает «Говорит Москва», об этом рассказала старший помощник руководителя московского Главного управления СКР Юлия Иванова.

Правоохранители начали проверку объявлений о продаже детей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внимание следователей к ситуации привлекла жительница Москвы, которая подала заявление в полицию после того, как обнаружила публикации о продаже своего 11-летнего сына в канале. В группе на «продажу» были выставлены еще несколько одноклассников мальчика.

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По предварительной информации, Telegram-канал был создан 44-летним мужчиной. В группе были размещены снимки детей с подписями: «Продажа мяса, которое бегает» и «Приеду по звонку». Остальные подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 15 сентября в казахстанском Шыкменте полиция задержала преступную группу из 11 человек, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничество, а также выставляли их на продажу с целью сексуальной эксплуатации.

Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажом, а также «штрафами» за малейшие провинности, они принуждали своих жертв к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение и различные вещи. Другие члены группы занимались «вербовкой» — они находили девушек в соцсетях и заманивали их к себе.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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