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11 минут назад

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

News.ru

На острове Пасхи произошел пожар, распространившийся на территории около 60 гектаров, сообщило чилийский Совет по национальным памятникам (CMN). В результате него знаменитые статуи моаи потрескались.

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 4 октября недалеко от вулкана Рано Рараку в Национальном парке Рапа-Нуи. Пожар начался в дальнем секторе кратера в районе, называемом Маунга или Айо, откуда он распространился в юго-восточном направлении на склон холма.

В настоящее время CMN собирает всю необходимую информацию для оценки ущерба, причиненного пожаром в секторе вулкана Рано Рараку, нанесшим урон наследию острова, который в настоящее время является одновременно историческим и археологическим памятником.

Рано Рараку принадлежит 386 моаи, в частности 265, расположенных снаружи, и 121 — внутри. <...> пока невозможно подсчитать точное число пострадавших, поскольку местные технические группы все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, — говорится в сообщении.

Из-за ущерба, причиненного пожаром в зоне посещения туристами, администрация парка распорядилась закрыть его, чтобы обеспечить безопасность людей и дать техническим группам возможность продолжать вести учет.

Ранее каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за грузовика. Мужчина врезался на автомобиле в одну из моай. По данным полиции, злоумышленник нанёс ей «непоправимый ущерб».

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